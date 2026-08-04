СК поставил точку в версиях исчезновения Усольцевых

Однако версия о том, что Усольцевых могли похитить, не нашла своего подтверждения. Была опровергнута и одна из самых популярных в сети гипотез — мнение о спланированном побеге в США или Таиланд. Однако еще в самом начале расследования были найдены просроченные загранпаспорта Усольцевых. Ничего не указывало на то, что супруги готовились к переезду или пытались от кого-либо скрыться.