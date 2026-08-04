В Петербурге задержали участника разбойного нападения на подростков

«По данным следствия, вечером 2 августа текущего года фигурант совместно с иными соучастниками преступления, личности которых устанавливаются следствием, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на улице Вавиловых, напал на четверых несовершеннолетних и, угрожая им применением насилия, стал требовать у потерпевших личные вещи», — сообщает пресс-служба ведомства.
Далее, услышав отказ, злоумышленники выстрелили в сторону потерпевших из сигнальной ракетницы, а также распылили аэрозольный баллон, причинив двум подросткам телесные повреждения.
«Один из нападавших задержан. Им оказался 16-летний житель Санкт-Петербурга. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — добавили в пресс-службе ГСУ СК.
Уголовное дело возбужденно по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В понедельник пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что на месте конфликта правоохранители обнаружили двоих подростков. Одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести и после оказания медпомощи отпустили лечиться дома.