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В Петербурге задержали участника разбойного нападения на подростков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Один из участников разбойного нападения на подростков, при котором нападавшие потребовали у несовершеннолетних личные вещи и выстрелили в жертв из сигнального пистолета, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Источник: РИА Новости

«По данным следствия, вечером 2 августа текущего года фигурант совместно с иными соучастниками преступления, личности которых устанавливаются следствием, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на улице Вавиловых, напал на четверых несовершеннолетних и, угрожая им применением насилия, стал требовать у потерпевших личные вещи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Далее, услышав отказ, злоумышленники выстрелили в сторону потерпевших из сигнальной ракетницы, а также распылили аэрозольный баллон, причинив двум подросткам телесные повреждения.

«Один из нападавших задержан. Им оказался 16-летний житель Санкт-Петербурга. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — добавили в пресс-службе ГСУ СК.

Уголовное дело возбужденно по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В понедельник пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что на месте конфликта правоохранители обнаружили двоих подростков. Одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести и после оказания медпомощи отпустили лечиться дома.

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