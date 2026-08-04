Из горящего особняка-памятника в Калининграде спасли 200 картин

Отметив, в доме живет художник Евгений Забуга. Из горящих помещений эвакуировали 8 человек, пострадавших нет. А вот само здание, которое носит статус объекта культурного наследия муниципального значения (его фишка — в облицовки части фасадов гонтом (деревянными пластиночками) из ясеня), серьезно пострадало. По данным МЧС, сгорела металлочерепичная кровля сложной планировки на площади 120 квадратных метров. На мансардном этаже огнем уничтожена двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров, остальные помещения закопчены.