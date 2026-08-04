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Свердловское МЧС назвало пять водоемов, где погибли дети

За лето в водоемах Свердловской области погибли 30 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с начала сезона произошло пять случаев гибели детей на водоемах. Об этом сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

— У нас пять случаев гибели детей. Это река Турья, Нижне-Качканарское водохранилище Патрушихинский пруд в Сысертском районе, маленький водоем в лесу недалеко от «Границы Европа-Азия» и река Пышма, — пояснил Алексей Морозов.

Чаще всего причиной трагедий становился недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых.

Всего с начала лета было зарегистрировано 30 происшествий на водоемах, в результате которых погибли 30 человек. По словам замглавы свердловского МЧС, основные причины несчастных случаев — это употребление алкоголя на рыбалке и во время отдыха в компании.

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