Свердловское МЧС назвало пять водоемов, где погибли дети

В Свердловской области с начала сезона произошло пять случаев гибели детей на водоемах. Об этом сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.
— У нас пять случаев гибели детей. Это река Турья, Нижне-Качканарское водохранилище Патрушихинский пруд в Сысертском районе, маленький водоем в лесу недалеко от «Границы Европа-Азия» и река Пышма, — пояснил Алексей Морозов.
Чаще всего причиной трагедий становился недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых.
Всего с начала лета было зарегистрировано 30 происшествий на водоемах, в результате которых погибли 30 человек. По словам замглавы свердловского МЧС, основные причины несчастных случаев — это употребление алкоголя на рыбалке и во время отдыха в компании.