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«Срочно укажите QR-код»: в Волгограде вспыхнула волна мошенничеств

О ней предупреждают сотрудники Роспотребнадзора в Волгоградской области.

Предпринимателей и владельцев бизнеса в Волгограде предупредили о новой волне аферистов. На электронную почту коммерсантов начали массово приходить фальшивые уведомления о внеплановых проверках Роспотребнадзора.

В письмах мошенники прикрепляют QR-коды и требуют перейти по ссылке, чтобы оплатить «почтовые услуги» за оформление документов. В противном случае жертвам угрожают санкциями. На самом деле это обман, направленный на вымогательство денег и похищение банковских данных.

Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминают: официальные ревизии никогда не требуют оплаты — все контрольные мероприятия проводятся строго бесплатно. Настоящие уведомления всегда дублируются в личный кабинет на портале «Госуслуги», а в документах обязательно указывается уникальный номер проверки и контакты исполнителя.

Ранее в МВД предупредили — почему не стоит оставлять в соцсетях данные о себе.

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