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Под Калининградом двое пешеходов погибли под колесами иномарки

На участке трассы Калининград — Мамоново водитель иномарки сбил мужчину и женщину, стоявших рядом со своей машиной. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Российская газета

На участке трассы Калининград — Мамоново водитель иномарки сбил мужчину и женщину, стоявших рядом со своей машиной. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции прокомментировали, что трагедия произошла 3 августа примерно в 23:55.

По предварительным данным, 26-летний водитель Mitsubishi наехал на 41-летнюю женщину и 39-летнего мужчину. Потерпевшие стояли рядом со своим автомобилем Volkswagen, который сломался на трассе. От полученных травм они скончались на месте.

Сам водитель и пассажирка иномарки тоже получили телесные повреждения. Их отправили в больницу.

Следователи ОМВД России по Московскому району города Калининграда возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Подозреваемому грозит реальное лишение свободы на срок до семи лет.

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