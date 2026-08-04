Сотрудник предприятия погиб из-за технологического хлопка в Сызрани 4 августа

Во вторник, 4 августа 2026 года, в Самарской области произошло ЧП со смертельным исходом на одном из предприятий. Так, в Сызрани из-за технологического хлопка погиб сотрудник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве.
«Трагедия была связана исключительно с технологичным подходом к оборудованию, атаки БПЛА не было, ПВО у нас работает нормально, какие бы спекуляции не велись насчет этого. Сейчас идет проверка, приносим соболезнования семье погибшего», — сказал Федорищев.
Что конкретно случилось на предприятии, пока неизвестно. Подробности будут известны позже.
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