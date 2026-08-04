Задымление произошло в здании на улице Кирова

На место выехали подразделения спасателей.
Позже стало известно, что возгорание возникло в электрощитовой на четвертом этаже административного здания.
Пострадавших нет, самостоятельно покинули здание 16 человек. К месту происшествия выезжало семь единиц техники.
Ранее в июле в этом же районе в историческом здании уже тушили пожар — горели кровля и чердачное помещение шестиэтажного жилого дома по улице Ленина. Из-за инцидента жильцы были эвакуированы.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Предварительная сумма ущерба — не менее 450 тысяч белорусских рублей. Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности.