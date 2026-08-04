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Задымление произошло в здании на улице Кирова

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Задымление произошло в одном из зданий на столичной улице Кирова, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Sputnik.by

На место выехали подразделения спасателей.

Позже стало известно, что возгорание возникло в электрощитовой на четвертом этаже административного здания.

Пострадавших нет, самостоятельно покинули здание 16 человек. К месту происшествия выезжало семь единиц техники.

Ранее в июле в этом же районе в историческом здании уже тушили пожар — горели кровля и чердачное помещение шестиэтажного жилого дома по улице Ленина. Из-за инцидента жильцы были эвакуированы.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Предварительная сумма ущерба — не менее 450 тысяч белорусских рублей. Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности.

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