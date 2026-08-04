Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей возросло до четырех

«Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения», — заявила она заявила, выступая перед журналистами на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в «Сенеже».