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Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей возросло до четырех

Количество детей, погибших в результате атаки вооруженных сил Украины под Геленджиком, возросло до четырех. Эту информацию предоставила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Источник: РИА "Новости"

«Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения», — заявила она заявила, выступая перед журналистами на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в «Сенеже».

Ранее сообщалось, что жертвами удара ВСУ стали семь человек, включая троих детей, еще 58 получили ранения.

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