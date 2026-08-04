На мужчину, гонявшего пьяным по Челябинску, завели уголовное дело

Там сотрудники ДПС остановили Renault Logan, за рулем которого находился пьяный мужчина 1991 года рождения. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался.
В отношении нарушителя составили административный материал, а автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.
«Установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в региональном Главке МВД.
Возбуждено дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.
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