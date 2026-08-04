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На мужчину, гонявшего пьяным по Челябинску, завели уголовное дело

Все произошло в Ленинском районе.

Источник: dostup1.ru

Там сотрудники ДПС остановили Renault Logan, за рулем которого находился пьяный мужчина 1991 года рождения. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался.

В отношении нарушителя составили административный материал, а автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.

«Установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в региональном Главке МВД.

Возбуждено дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ.

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