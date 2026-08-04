Белоруска чуть не утонула в море, отдыхая на курорте в Италии

Женщина была доставлена в отделение неотложной помощи больницы Версилии. По данным врачей, состояние туристки оценивается как средней степени тяжести. Госпитализацию провели по так называемому «желтому коду». В Италии это означает, что непосредственной угрозы жизни пациента нет.