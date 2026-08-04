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Белоруска чуть не утонула в море, отдыхая на курорте в Италии

Белоруска купалась в море в Италии и чуть не утонула.

Источник: Комсомольская правда

Подробности сообщает издание «Мiнская праўда» со ссылкой на La Nazione.

30-летняя туристка из Беларуси отдыхала на итальянском курорте Марина-ди-Пьетрасанта. Женщина начала тонуть при купании в море. Случившееся заметили трое спасателей. Они оперативно бросились в воду, вытащили пострадавшую на берег.

После реанимационных действий белоруску смогли привести в сознание. На место происшествия приехали медики на реанимобиле, а также бригада скорой помощи.

Женщина была доставлена в отделение неотложной помощи больницы Версилии. По данным врачей, состояние туристки оценивается как средней степени тяжести. Госпитализацию провели по так называемому «желтому коду». В Италии это означает, что непосредственной угрозы жизни пациента нет.