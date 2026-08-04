Число погибших детей при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до четырех

Ранее сообщалось, что 3 августа в результате атаки украинских беспилотников на Архипо-Осиповку погибли восемь человек, еще 58 получили ранения. После происшествия прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан и открыла горячую линию для приема обращений. Медицинские учреждения региона продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков ранее сообщал, что госпитализированные проходят лечение в профильных отделениях, часть пациентов направляют в краевые медицинские центры, к работе подключились специалисты городской больницы Геленджика, Архипо-Осиповки, Краевой клинической больницы № 1 и Детской краевой клинической больницы. Главный врач Туапсинской ЦРБ № 2 Дмитрий Рябоконь сообщал, что четырех пострадавших доставили в медучреждение, им оказали помощь и удалили осколки, после чего пациенты отказались от госпитализации и отправились домой.
На горячую линию в Геленджике поступило более 200 звонков от людей со всей страны, которые ищут родных и знакомых после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке. Все пострадавшие доставлены в больницы Краснодара, родственникам погибших помогают с документами и психологической поддержкой. Горячая линия работает по телефону +7 (861)3−19−29 с 9:00 до 18:00.