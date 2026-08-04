Почти 44 млн рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области на прошлой неделе

Мошенники похитили у жителей Нижегородской области на прошлой неделе почти 44 млн рублей. Всего было зарегистрировано 44 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Среди самых используемых схем: мошенничество при онлайн-покупке, звонок от службы безопасности банка, предложение дополнительного заработка.
«Никогда не сообщайте свои данные по телефону: номера карт, коды, пароли, паспортные данные. Не верьте гарантиям высокой доходности — если вам обещают быструю прибыль без рисков, это скорее всего, обман», — напомнили в полиции.
Ранее сообщалось, что нижегородка лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам.
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