Экс-глава ЦУР Елена Никитина попросилась на допрос

По делу о растрате средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург») обвиняемыми проходят пять человек. Кроме Никитиной, следствие считает причастными ее супруга Сергея Кожакара, экс-главу канала Бориса Петрова, блогера Николая Камнева, а также заместителя гендиректора АО Сергея Сырова. Также обвинения предъявляли экс-депутату Заксобрания Александру Малькевичу, в прошлом руководившему каналом. В отношении Малькевича производство по делу приостановили из-за его ухода на СВО.