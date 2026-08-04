Экс-глава ЦУР Елена Никитина попросилась на допрос

В ходе судебного заседания 4 августа в суде озвучили письменные доказательства по делу. Среди них оказались выписки банковских переводов между счетами юрлиц, связанных с фигурантами, а также документы о трудоустройстве обвиняемых на их последних местах работы.
По делу о растрате средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург») обвиняемыми проходят пять человек. Кроме Никитиной, следствие считает причастными ее супруга Сергея Кожакара, экс-главу канала Бориса Петрова, блогера Николая Камнева, а также заместителя гендиректора АО Сергея Сырова. Также обвинения предъявляли экс-депутату Заксобрания Александру Малькевичу, в прошлом руководившему каналом. В отношении Малькевича производство по делу приостановили из-за его ухода на СВО.
Следствие считает, что преступная группа, якобы возглавляемая Никитиной, похитила свыше 37 млн рублей, выделенных на продвижение инициатив администрации Петербурга среди блогеров и крупных ресурсов в социальных сетях. Фигуранты с позицией гособвинителя не согласны и утверждают, что работы выполнены.