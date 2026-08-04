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Экс-глава ЦУР Елена Никитина попросилась на допрос

Бывший руководитель петербургского Центра управления регионом Елена Никитина, обвиняемая в растрате средств городского телеканала, на заседании 4 августа заявила о готовности приступить к допросу, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Судья Ирина Гречишко ответила, что обвиняемая может выступить с соответствующим ходатайством на следующем заседании, запланированном на 20 августа.

Источник: Коммерсантъ

В ходе судебного заседания 4 августа в суде озвучили письменные доказательства по делу. Среди них оказались выписки банковских переводов между счетами юрлиц, связанных с фигурантами, а также документы о трудоустройстве обвиняемых на их последних местах работы.

По делу о растрате средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург») обвиняемыми проходят пять человек. Кроме Никитиной, следствие считает причастными ее супруга Сергея Кожакара, экс-главу канала Бориса Петрова, блогера Николая Камнева, а также заместителя гендиректора АО Сергея Сырова. Также обвинения предъявляли экс-депутату Заксобрания Александру Малькевичу, в прошлом руководившему каналом. В отношении Малькевича производство по делу приостановили из-за его ухода на СВО.

Следствие считает, что преступная группа, якобы возглавляемая Никитиной, похитила свыше 37 млн рублей, выделенных на продвижение инициатив администрации Петербурга среди блогеров и крупных ресурсов в социальных сетях. Фигуранты с позицией гособвинителя не согласны и утверждают, что работы выполнены.