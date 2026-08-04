Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медсестра из Ленобласти погибла при атаке БПЛА на пляж в Геленджике

Она жила в Ломоносове и занималась лечебным массажем.

В Геленджике Краснодарского края при атаке вражеских БПЛА на пляж погибла жительница Ломоносова Ленинградской области Надежда. Об этом пишут СМИ.

По данным «Онлайн47», она отдыхала в Архипо-Осиповке. О трагедии написали в соцсетях её близкие.

Известно, что Надежда работала медсестрой. Она работала с детьми и занималась лечебным массажем.

Напомним, в результате удара вооружённых формирований киевского режима по пляжу погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Ещё несколько десятков отдыхающих получили различные ранения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше