В Геленджике Краснодарского края при атаке вражеских БПЛА на пляж погибла жительница Ломоносова Ленинградской области Надежда. Об этом пишут СМИ.
По данным «Онлайн47», она отдыхала в Архипо-Осиповке. О трагедии написали в соцсетях её близкие.
Известно, что Надежда работала медсестрой. Она работала с детьми и занималась лечебным массажем.
Напомним, в результате удара вооружённых формирований киевского режима по пляжу погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Ещё несколько десятков отдыхающих получили различные ранения.
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