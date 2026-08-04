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Дайвер погиб после столкновения с винтом моторной лодки под Шлиссельбургом

По предварительным данным, дайвер получил смертельные травмы после того, как в зоне погружения прошла моторная лодка.

В акватории бухты Петрокрепость под Шлиссельбургом произошёл трагический инцидент: во время подводной рыбалки погиб мужчина.

Как сообщают очевидцы, двое друзей отправились на утреннюю подводную рыбалку напротив крепости Орешек. В момент погружения по поверхности воды на высокой скорости прошёл катер, после чего один из рыбаков оказался под винтом судна.

Спасатели уже третий день продолжают поиски тела погибшего. К работам привлечены специалисты шлиссельбургского спасательного отряда. Обследование дна проводится в том числе с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата с камерой «Гном», сообщили в комитете по правопорядку и безопасности Ленинградской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.