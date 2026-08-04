Дайвер погиб после столкновения с винтом моторной лодки под Шлиссельбургом

Спасатели уже третий день продолжают поиски тела погибшего. К работам привлечены специалисты шлиссельбургского спасательного отряда. Обследование дна проводится в том числе с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата с камерой «Гном», сообщили в комитете по правопорядку и безопасности Ленинградской области.