Дайвер погиб после столкновения с винтом моторной лодки под Шлиссельбургом

В акватории бухты Петрокрепость под Шлиссельбургом произошёл трагический инцидент: во время подводной рыбалки погиб мужчина.
Как сообщают очевидцы, двое друзей отправились на утреннюю подводную рыбалку напротив крепости Орешек. В момент погружения по поверхности воды на высокой скорости прошёл катер, после чего один из рыбаков оказался под винтом судна.
Спасатели уже третий день продолжают поиски тела погибшего. К работам привлечены специалисты шлиссельбургского спасательного отряда. Обследование дна проводится в том числе с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата с камерой «Гном», сообщили в комитете по правопорядку и безопасности Ленинградской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.