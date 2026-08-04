В Нижнем Новгороде разыскивают сбившего двоих детей водителя

Правоохранительные органы ведут поиски водителя белой Toyota, который 2 августа совершил наезд на двоих мальчиков на пешеходном переходе у стадиона «Северный» и скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент произошёл в промежутке с 20:30 до 20:40 на пересечении улиц Васнецова и Дьяконова. В результате ДТП дети получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
Особую ценность для установления обстоятельств аварии представляют показания очевидцев. В частности, разыскивают молодого человека в кепке, шедшего в момент ДТП со стороны стадиона с мячом. По словам пострадавших детей, свидетель успел сфотографировать госномер автомобиля.
Также следователи обращаются ко всем, кто в указанное время проезжал мимо места аварии. Если в автомобиле очевидцев был включён видеорегистратор, запись может содержать важные для расследования кадры — момент наезда либо изображение машины нарушителя.
Всех, кто располагает какой‑либо информацией о случившемся, просят связаться с правоохранительными органами. Восстановление полной картины ДТП — ключевой шаг для привлечения виновного к ответственности.
Ранее подросток пострадал в ДТП с питбайком и асфальтоукладчиком в Нижнем.