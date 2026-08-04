Роковой удар: жительница Миасса ответит в суде за убийство сожителя

Вечером 29 мая в частном доме на переулке Луговом в Миассе разгорелась ссора между сожителями. 41-летний мужчина, как позже выяснили следователи, систематически злоупотреблял алкоголем и вел себя агрессивно по отношению к женщине и ее малолетним детям. В какой-то момент конфликт перешел в открытую фазу — женщина схватила нож и ударила оппонента в шею. Ранение оказалось смертельным: мужчина скончался на месте.