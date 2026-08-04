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В Беларуси ОМОН задержал мать с ребенком, каждому из которых грозит до 15 лет тюрьмы

В Беларуси ОМОН задержал мать и ребенка — каждому из них грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Подробности приводит Министерство внутренних дел.

В Витебском районе сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали двоих закладчиков.

Как удалось установить, 40-летняя жительница Орши вместе со своим 15-летним сыном работали курьерами интернет-магазина, связанного с продажей наркотиков. Они распространяли «товар» на территории районного и областного центров.

При самих фигурантах, а также в их тайниках милиция нашла и изъяла примерно 200 граммов опасного психотропа.

«Карьера фигурантов продлилась менее месяца», — обратили внимание в МВД.

Следователи завели уголовное дело за незаконный наркосбыт. Белорусам грозит до 15 лет лишения свободы.

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