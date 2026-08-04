В Самарской области руководитель задолжал двум сотрудникам 800 тысяч рублей

В Автозаводском районе Тольятти местные жители остались без зарплаты. Руководитель охранной организации задолжал сотрудникам крупную сумму, об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
«По версии следствия, руководитель предприятия задолжал двум сотрудникам зарплату и денежную компенсацию за неиспользованные отпуска. Сумма превысила 820 тысяч рублей. В отношении директора завели уголовное дело», — отметили в сообщении.
Уголовное дело будут рассматривать в Автозаводском суде города. После принятых мер надзорным ведомством денежные средства поступили на счета работников, их права были восстановлены.