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В Самарской области руководитель задолжал двум сотрудникам 800 тысяч рублей

В Тольятти директор охранной организации не выплатил зарплату сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда

В Автозаводском районе Тольятти местные жители остались без зарплаты. Руководитель охранной организации задолжал сотрудникам крупную сумму, об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

«По версии следствия, руководитель предприятия задолжал двум сотрудникам зарплату и денежную компенсацию за неиспользованные отпуска. Сумма превысила 820 тысяч рублей. В отношении директора завели уголовное дело», — отметили в сообщении.

Уголовное дело будут рассматривать в Автозаводском суде города. После принятых мер надзорным ведомством денежные средства поступили на счета работников, их права были восстановлены.