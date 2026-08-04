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На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке в Геленджике

СОЧИ, 4 авг — РИА Новости. Двое детей, которые пострадали при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку, находятся в реанимации, их состояние стабильное, сообщила главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко.

Источник: РИА "Новости"

«Двое из этих детей находятся в отделении реанимации. Им оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, они ни в чем не нуждаются», — цитирует слова главного врача краевой клинической больницы Елены Клещенко оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Она добавила, что опасений за жизнь детей нет, поскольку врачи из Геленджика и Новороссийска оказали своевременную помощь пострадавшим на месте, а после происшествия их доставили в Краснодар посредством санавиации и медицины катастроф.

В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших — в тяжелом состоянии. Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь.

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