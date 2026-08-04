Админа телеграм-канала Серенко привезли в суд на закрытый процесс в Волгограде

В телеграм-канале «Остров Свободы», по версии следствия, Серенко публиковал посты, порочащие честь и деловую репутацию волгоградских политиков и представителей общественности. В его деле фигурируют 19 таких эпизодов. С некоторых он вымогал деньги за нераспространение порочащих сведений. Некоторые преступления он совершал вместе с другим блогером Алексеем Ульяновым, процесс над которым идет в другом суде.