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МЧС сказало, что случилось под Глубоким, где мужчина застрял в болоте

Под Глубоким мужчина застрял в болоте в 30 метрах от суши.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент случился во вторник, 4 августа, в деревне Чечели Глубокского района. Мужчина застрял в болотистой местности на расстоянии примерно 30 метров от суши. Самостоятельно выбраться он не мог.

Спасатели извлекли белоруса, доставили его на берег. Мужчину осмотрели врачи скорой медицинской помощи, он доставлен в больницу.

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