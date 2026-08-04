МЧС сказало, что случилось под Глубоким, где мужчина застрял в болоте

Инцидент случился во вторник, 4 августа, в деревне Чечели Глубокского района. Мужчина застрял в болотистой местности на расстоянии примерно 30 метров от суши. Самостоятельно выбраться он не мог.
Спасатели извлекли белоруса, доставили его на берег. Мужчину осмотрели врачи скорой медицинской помощи, он доставлен в больницу.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше