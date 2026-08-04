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Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти нижегородки после операции на глазу

Родные пациентки опасаются, что виновные могут избежать наказания.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за смерти женщины после операции на глазу в одной из частных клиник Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, в эфире регионального телеканала показали сюжет, в котором рассказывалось о случаях некачественного оказания медицинских услуг в одной из частных клиник столицы Приволжья. Один из таких случаев и связан со смертью жительницы Арзамаса. Пациентка была направлена в частную клинику, где проводили операцию, после которой она скончалась. Туда она поступила из государственного медицинского учреждения.

В региональном управлении СК уже возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.