Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти нижегородки после операции на глазу

По информации ведомства, в эфире регионального телеканала показали сюжет, в котором рассказывалось о случаях некачественного оказания медицинских услуг в одной из частных клиник столицы Приволжья. Один из таких случаев и связан со смертью жительницы Арзамаса. Пациентка была направлена в частную клинику, где проводили операцию, после которой она скончалась. Туда она поступила из государственного медицинского учреждения.