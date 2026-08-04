ФСБ задержала печатавшего на 3D-принтере детали для сборки БПЛА

Уроженца Херсонской области сотрудник СБУ завербовал через мессенджер Telegram. Сначала житель Красноперекопска передавал сведения о передвижении военной техники, дислокации подразделений ВС РФ и объектах критической инфраструктуры полуострова.
Позже по заданию куратора задержанный организовал производство дронов. На 3D-принтерах он печатал детали и собирал БПЛА, оснащенные устройствами для автоматического сброса боеприпасов.
При обыске у мужчины изъяли четыре 3D-принтера, 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления, более 200 комплектующих, включая аккумуляторы, двигатели, антенны, радиостанции, электронику и носители информации.
Задержанного подозревают в совершении государственной измены. Процессуальное решение принимается.