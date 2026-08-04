Двое подростков зацепились за кабину электрички на станции Киселиха

Сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте выясняют обстоятельства опасного инцидента: в интернете появилась видеозапись, на которой двое подростков зацепились за кабину пригородного электропоезда.
По предварительным данным, происшествие случилось на станции Киселиха — кадры сняли очевидцы среди пассажиров.
В пресс-службе УТ МВД России по ПФО рассказали, что сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося, а также личности причастных к нарушению.
«Железная дорога — зона повышенной опасности, а зацепинг несет реальную угрозу жизни и здоровью. Подобные “забавы” нередко заканчиваются трагедией, поэтому гражданам не стоит подвергать себя риску», — подчеркнули в транспортной полиции.
Напомним, почти десять подростков-зацеперов попали в Ожоговый центр ПИМУ с начала года.