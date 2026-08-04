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Двое подростков зацепились за кабину электрички на станции Киселиха

Видеозапись с инцидентом появилась в интернете.

Источник: Время

Сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте выясняют обстоятельства опасного инцидента: в интернете появилась видеозапись, на которой двое подростков зацепились за кабину пригородного электропоезда.

По предварительным данным, происшествие случилось на станции Киселиха — кадры сняли очевидцы среди пассажиров.

В пресс-службе УТ МВД России по ПФО рассказали, что сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося, а также личности причастных к нарушению.

«Железная дорога — зона повышенной опасности, а зацепинг несет реальную угрозу жизни и здоровью. Подобные “забавы” нередко заканчиваются трагедией, поэтому гражданам не стоит подвергать себя риску», — подчеркнули в транспортной полиции.

Напомним, почти десять подростков-зацеперов попали в Ожоговый центр ПИМУ с начала года.

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