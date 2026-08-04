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Воронежский суд обязал авиазавод выплатить рабочему 600 тысяч рублей за травму от газового баллона

Изначально потерпевший требовал 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Левобережный районный суд Воронежа частично удовлетворил иск прокуратуры в пользу сотрудника АО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», который пострадал при уборке металлолома на территории предприятия. Мужчина получил повреждения из-за внезапно сработавшего газового баллона, и теперь завод должен компенсировать ему моральный вред в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 4 августа.

Инцидент произошел, когда работник находился рядом с горой металлолома, которую готовили к вывозу возле профилактория одного из цехов. Среди ржавых деталей и обрезков лежал старый газовый баллон. В момент погрузки металла баллон неожиданно пришел в движение под давлением и ударил сотрудника. Врачи оценили полученные травмы как легкие, но мужчина пережил сильный стресс и боль, поэтому потребовал через суд возмещения морального вреда.

Изначально пострадавший просил взыскать с компании 700 тысяч рублей. Однако 31 июля суд принял решение о частичном удовлетворении иска, снизив сумму на сто тысяч рублей. Пока решение не вступило в законную силу — у сторон есть время на обжалование.

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