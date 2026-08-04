Воронежский суд обязал авиазавод выплатить рабочему 600 тысяч рублей за травму от газового баллона

Инцидент произошел, когда работник находился рядом с горой металлолома, которую готовили к вывозу возле профилактория одного из цехов. Среди ржавых деталей и обрезков лежал старый газовый баллон. В момент погрузки металла баллон неожиданно пришел в движение под давлением и ударил сотрудника. Врачи оценили полученные травмы как легкие, но мужчина пережил сильный стресс и боль, поэтому потребовал через суд возмещения морального вреда.