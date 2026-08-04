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Бастрыкин разберется в деле об избиении девочки в детском саду Абинска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту противоправных действий в отношении 2-летней девочки в Абинске.

Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Мать рассказала, что в июле 2026 года ее дочь ударил воспитатель детского сада. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что подобное происходит в учреждении не первый раз. Сотрудница якобы регулярно применяет силу в отношении воспитанников. Обращения в различные инстанции, по словам обратившейся, результата не принесли.

В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении разбирательств — о результатах.

СК