Бастрыкин разберется в деле об избиении девочки в детском саду Абинска

Мать рассказала, что в июле 2026 года ее дочь ударил воспитатель детского сада. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что подобное происходит в учреждении не первый раз. Сотрудница якобы регулярно применяет силу в отношении воспитанников. Обращения в различные инстанции, по словам обратившейся, результата не принесли.