Anadolu: йеменские хуситы атаковали «чувствительную цель» в аэропорту Саудовской Аравии

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu Ajansi со ссылкой на заявление военного представителя йеменских хуситов Яхьи Сари, опубликованное на платформе X.
По словам Сари, хуситы атаковали «чувствительную цель» в аэропорту Наджран. Атака была осуществлена с помощью беспилотника, и цель была поражена «точным попаданием».
Сари подчеркнул, что удар был нанесен в ответ на предполагаемые вторжения саудовских беспилотников в воздушное пространство Йемена над провинциями Саада и Хаджа. Он предупредил, что любое будущее нарушение воздушного пространства Йемена «не останется без ответа и наказания».
Немедленных комментариев от властей Саудовской Аравии по этому поводу не последовало.