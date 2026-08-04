В Прикамье погибла 15-летняя девушка, врезавшаяся на питбайке в автомобиль

Речь об инциденте, который произошёл 19 июля в Чайковском округе. Две девочки-подростка катались на питбайке. Они выехали с поля на дороге, не пропустив иномарку. Мотоцикл столкнулся с машиной. 14-летняя пассажирка скончалась на месте.