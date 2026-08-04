В Прикамье погибла 15-летняя девушка, врезавшаяся на питбайке в автомобиль

Девушка, которая была за рулём питбайка, врезавшегося в автомобиль, скончалась в Пермском крае, сообщает портал Properm.ru.
Речь об инциденте, который произошёл 19 июля в Чайковском округе. Две девочки-подростка катались на питбайке. Они выехали с поля на дороге, не пропустив иномарку. Мотоцикл столкнулся с машиной. 14-летняя пассажирка скончалась на месте.
15-летняя девушка, управлявшая транспортным средством, была госпитализирована. Но, как стало известно порталу, 3 августа подросток скончалась в больнице.
В Госавтоинспекции напомнили родителям, что питбайк — это не игрушка. Транспортное средство опасно для детей. И может использоваться только на специальных площадках и в защитной экипировке.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в центре Перми автобус сбил женщину, переходившую дорогу на зелёный свет. От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП.