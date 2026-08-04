Голая женщина устроила скандал в магазине в Мурино на Петровском бульваре

В одном из магазинов на Петровском бульваре в Мурино голая женщина устроила мини-дебош. Видеозапись с места событий быстро разлетелась по сети. Поделились кадрами и в телеграм-канале «Девяткино Онлайн». На записи видно, как посетительница заходит в магазин и представляется «Стивом Джобсом, Вангой и феей».