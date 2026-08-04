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В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге здания на Лиговском проспекте

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 23-летнего жителя Карелии, которого подозревают в поджоге нежилого здания на Лиговском проспекте. Об этом 4 августа сообщили в региональном главке МВД.

Сообщение о возгорании крыши двухэтажного бывшего складского помещения по адресу Лиговский проспект, 50 поступило в дежурную часть накануне в 02:57. Спустя несколько часов, в 05:27, рядом с местом происшествия сотрудники полиции задержали предполагаемого поджигателя.

По предварительной информации, мужчина действовал вместе с двумя малознакомыми спутниками. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Двое других участников происшествия объявлены в розыск.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь уничтожил около 500 кв. м кровли. Пожар был полностью ликвидирован в 05:32. В результате происшествия никто не пострадал.

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