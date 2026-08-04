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Экс-солиста «Ляписа Трубецкого» заочно осудили на четыре года в Белоруссии

МИНСК, 4 авг — РИА Новости. Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заочно осужден в Белоруссии к четырем годам колонии общего режима, говорится в сообщении, опубликованном на сайте генеральной прокуратуры республики.

Источник: © РИА Новости

В мае следственный комитет Белоруссии сообщил о начале специального (заочного) производства в отношении одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Михалка, ему было предъявлено обвинение по двум статья уголовного кодекса — о разжигании социальной вражды и об оскорблении президента.

«На основании ч.1 ст. 130, ч.1 ст. 368 уголовного кодекса Республики Беларусь по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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