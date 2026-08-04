На Урале полиция выясняет обстоятельства нападения на сборщика подписей

Ранее самовыдвиженец по Магнитогорскому одномандатному избирательному округу № 191 Станислав Наумов в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье вечером на его сборщика подписей напали и нанесли удар ножом, пострадавшего доставили в реанимацию. Наумов уточнил, что после нападения исчезли все 1,4 тысячи подписей, которые сборщик вез в штаб.