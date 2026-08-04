Жителя Аксая осудили за покушение на убийство знакомого

По данным следствия, в апреле 2025 года между мужчиной и его знакомым произошла ссора на почве личной неприязни. Участник разборки сделал не менее четырех выстрелов, а потом нанес жертве удары ногами. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.