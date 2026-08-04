Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах

Мужчина на мотоцикле сорвался с каменистого склона в Бахчисарайском районе, на участке между селом Прохладное и поселком Научный. В результате падения мотоциклист повредил ногу и не смог передвигаться самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в горах Крыма с начала летнего сезона спасены 12 туристов, в том числе один ребенок.
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Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше