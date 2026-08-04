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Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. Мотоциклист получил травму в горах Крыма, потребовалась помощь спасателей МЧС России. Об этом сообщили в крымском главке МЧС РФ.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

Мужчина на мотоцикле сорвался с каменистого склона в Бахчисарайском районе, на участке между селом Прохладное и поселком Научный. В результате падения мотоциклист повредил ногу и не смог передвигаться самостоятельно.

«Сотрудники горной поисково-спасательной части Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым оказали первую помощь мужчине и транспортировали к машине скорой. Всего были задействованы от МЧС России четыре человека и одна единица техники», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в горах Крыма с начала летнего сезона спасены 12 туристов, в том числе один ребенок.

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