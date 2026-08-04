Два подростка-зацепера прокатились снаружи нижегородской электрички

Сотрудники транспортной полиции начали проверку после появления в СМИ видеозаписи, на которой двое подростков совершают опасные действия на станции Киселиха в Нижегородской области. Кадры, снятые очевидцами, появились в сети 4 августа. Об этом сообщили в УТ МВД России по ПФО.
На видео зафиксировано, как несовершеннолетние зацепились за кабину пригородного электропоезда — подобные действия расцениваются как хулиганство и несут серьёзную угрозу жизни и здоровью самих подростков.
В настоящее время специалисты Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте выясняют все детали происшествия, а также устанавливают личности участников инцидента. Проверку ведёт УТ МВД России по ПФО.
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