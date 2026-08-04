Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два подростка-зацепера прокатились снаружи нижегородской электрички

На видео зафиксировано, как несовершеннолетние зацепились за кабину пригородного электропоезда — подобные действия расцениваются как хулиганство и несут серьёзную угрозу жизни и здоровью самих подростков.

Сотрудники транспортной полиции начали проверку после появления в СМИ видеозаписи, на которой двое подростков совершают опасные действия на станции Киселиха в Нижегородской области. Кадры, снятые очевидцами, появились в сети 4 августа. Об этом сообщили в УТ МВД России по ПФО.

На видео зафиксировано, как несовершеннолетние зацепились за кабину пригородного электропоезда — подобные действия расцениваются как хулиганство и несут серьёзную угрозу жизни и здоровью самих подростков.

В настоящее время специалисты Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте выясняют все детали происшествия, а также устанавливают личности участников инцидента. Проверку ведёт УТ МВД России по ПФО.

Ранее пятеро зацеперов повредили электричку в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше