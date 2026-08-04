Стали известны подробности гибели мужчины после прилета БПЛА

— После обрушившейся на нас трагедии мы организовали сбор средств. И, что удивительно, на просьбу о помощи откликались не только представители нашего ТОСа, — отмечает его председатель. — Все действительно восприняли случившееся, как личную беду, и не остались в стороне. Огромное спасибо за это всем и каждому! Мы в очередной раз доказали, что вместе мы — силы, и нас не сломить! Спасибо за то, что вы есть! Спасибо за ваши сердца.