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Двое артистов волгоградского ТЮЗа покорили Эльбрус

Двое артистов волгоградского ТЮЗа покорили Эльбрус. Поднявшись на высоту 5642 метров над уровнем.

Двое артистов волгоградского ТЮЗа покорили Эльбрус. Поднявшись на высоту 5642 метров над уровнем моря, актеры установили флаг своего родного театра.

— На каждом этапе есть радиальные выходы для привыкания к высоте. До приюта все было нормально, а сейчас на высоте 3850 метров ощущение, как будто вышел из поезда, и тебя до сих пор качает. Пройдет, — писал накануне главного восхождения артист Артем Жуков. — А теперь для мамы: я не голодный, не замерз, не устал. И на вершину все равно пойду.

Наравне с Артемом Жуковым, который уже не в первый раз бросает себе вызовы и рассказывает о путешествиях в социальных сетях, к высшей точке горы пробиралась и хрупкая Софья Бобылева. Достигнув пика, волгоградка не скрывала эмоций: «Я это сделала!».

— Восхождение на Эльбрус требует не только физической силы, но и огромной внутренней стойкости, — уверены в волгоградском ТЮЗе. — Это достижение — яркое доказательство того, что для артистов нашего театра нет ничего невозможного: также смело и самоотверженно они покоряют и театральные вершины, каждый раз открывая зрителям новые грани искусства.

Фото Волгоградского театра юного зрителя и со страницы Софьи Бобылевой/Vk.com.