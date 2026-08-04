Двое артистов волгоградского ТЮЗа покорили Эльбрус

— На каждом этапе есть радиальные выходы для привыкания к высоте. До приюта все было нормально, а сейчас на высоте 3850 метров ощущение, как будто вышел из поезда, и тебя до сих пор качает. Пройдет, — писал накануне главного восхождения артист Артем Жуков. — А теперь для мамы: я не голодный, не замерз, не устал. И на вершину все равно пойду.