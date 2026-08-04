Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Селевые потоки сошли на трассу Ялта — Севастополь

Движение осуществляется в штатном режиме.

Источник: Крымавтодор

Из-за сильных ливней на трассе Ялта — Севастополь сошли селевые потоки. Об этом информирует «Крымавтодор».

«После сильных ливней на автодороге Ялта — Севастополь образовались небольшие селевые выносы», — сообщает пресс-служба предприятия.

Работники дорожной службы незамедлительно приступили к уборке проезжей части. Дорога открыта для проезда.

Узнать больше по теме
Ялта: главный курорт южного побережья Крыма
Ялта — один из самых известных курортных городов на Черноморском побережье Крымского полуострова. Он расположен в южной части региона и считается одним из ключевых центров туризма и отдыха. Город активно развивается как туристическая территория: собрали главное о нем.
Читать дальше