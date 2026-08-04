Селевые потоки сошли на трассу Ялта — Севастополь

Из-за сильных ливней на трассе Ялта — Севастополь сошли селевые потоки. Об этом информирует «Крымавтодор».
«После сильных ливней на автодороге Ялта — Севастополь образовались небольшие селевые выносы», — сообщает пресс-служба предприятия.
Работники дорожной службы незамедлительно приступили к уборке проезжей части. Дорога открыта для проезда.
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