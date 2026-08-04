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Ребенок погиб под колёсами автомобиля в Новой Кузнечихе

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В микрорайоне Новая Кузнечиха произошло ДТП со смертельным исходом: на пешеходном переходе рядом со школой водитель сбил мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребёнок, которому на вид было 9−10 лет, скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в Макс-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Очевидцы трагедии подчёркивают, что ситуация на этом участке давно вызывает опасения у местных жителей. Люди неоднократно обращались с просьбой установить на переходе светофор — через этот участок регулярно проходят школьники.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разыскивают сбившего двоих детей водителя.