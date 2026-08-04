Ребенок погиб под колёсами автомобиля в Новой Кузнечихе

В микрорайоне Новая Кузнечиха произошло ДТП со смертельным исходом: на пешеходном переходе рядом со школой водитель сбил мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребёнок, которому на вид было 9−10 лет, скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в Макс-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».