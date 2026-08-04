«Народная тропа» через мост унесла жизнь 18-летнего балахнинца

Мост через речку Железницу соединяет поселок Гидроторф и Правдинск. Расстояние от рельсов до перил здесь минимальное. Официальный маршрут — автобус № 17, который ходит раз в час, часто с задержками, и ехать на нем почти час. Через мост же — 15 минут. Поэтому «народная тропа» давно стала привычным путем для многих: на работу, учебу, в сады, в ФОК Правдинска. Зимой мост тоже используют, потому что речка не замерзает из-за технических сбросов.