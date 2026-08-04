«Народная тропа» через мост унесла жизнь 18-летнего балахнинца

В Балахне 18-летний Степан Райков погиб на железнодорожном мосту, возвращаясь домой на электровелосипеде. По предварительным данным, парня подхватило вихревым потоком воздуха от проходящей электрички и затянуло под состав. Местные жители знают об опасности этого перехода, но продолжают им пользоваться: альтернативная дорога занимает почти час, тогда как через мост путь сокращается до 15 минут, сообщает Pravda-nn.ru.
Степан Райков окончил техникум в Заволжье, занимался пауэрлифтингом, становился призером всероссийских соревнований, а в мае получил звание кандидата в мастера спорта по становой тяге. Мама Ольга вспоминает сына как доброго, отзывчивого, любящего детей, спокойного и не склонного к импульсивным поступкам.
В день трагедии Степан был в кино с девушкой из Правдинска, проводил ее домой и на электровелосипеде отправился в поселок Гидроторф, где жил с семьей. Он торопился — обещал маме забрать двухгодовалую сестренку из детского сада. Начался сильный дождь с ветром. Степан мог не слышать приближения поезда из-за наушников или шума погоды, а также не заметить электричку из-за кустов.
Последней, кто видел его живым, стала местная медсестра, возвращавшаяся с работы на велосипеде. Она остановилась у моста переждать дождь, и в этот момент мимо проехал Степан. Она слышала сигнал электрички. Когда через некоторое время женщина вышла из-за кустов, она увидела валяющийся велосипед, а затем и тело Степана. Помочь было уже невозможно.
Велосипед почти не пострадал — только седло было свернуто. Ольга предполагает, что сына подхватило потоком воздуха и притянуло к поезду.
Мост через речку Железницу соединяет поселок Гидроторф и Правдинск. Расстояние от рельсов до перил здесь минимальное. Официальный маршрут — автобус № 17, который ходит раз в час, часто с задержками, и ехать на нем почти час. Через мост же — 15 минут. Поэтому «народная тропа» давно стала привычным путем для многих: на работу, учебу, в сады, в ФОК Правдинска. Зимой мост тоже используют, потому что речка не замерзает из-за технических сбросов.
Ольга уверена, что гибель сына — не первая трагедия на этом мосту. У мужа есть товарищ, родной брат которого погиб точно так же. Но люди продолжают ходить и ездить там. По словам женщины, безопасность на этом участке необходимо обеспечить — например, расширить мост или построить понтонный переход через неширокую речку. Сейчас она собирается обращаться в различные инстанции.
Следственный комитет подтвердил предварительную версию: велосипедист был сбит вихревыми потоками воздуха от движущегося состава и затянут под поезд, получив смертельные травмы. Транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения требований безопасности движения железнодорожного транспорта и нахождения граждан на инфраструктурных объектах.
В пресс-службе Горьковской железной дороги на вопрос о возможности строительства пешеходного моста ответили, что участок вдоль путей находится в полосе отвода железной дороги и не предназначен для передвижения граждан. Вопрос строительства моста и других обходных путей, как отметили в ГЖД, находится в компетенции муниципальных и региональных властей.