9‑летнего мальчика на велосипеде сбили насмерть в ЖК «Новая Кузнечиха»

В Нижнем Новгороде произошла смертельная авария — 9-летний ребенок попал под колеса машины. О трагедии сообщили в областной Госавтоинспекции.
ДТП случилось сегодня, 4 августа, около 14:39 в районе дома № 6 на улице Новокузнечихинской. 9-летний мальчик пересекал дорогу на велосипеде в неустановленном месте. В результате в него врезался автомобиль Kia под управлением 19-летней девушки. Велосипедист скончался на месте до приезда скорой помощи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что двоих 8‑летних мальчиков на велосипедах сбила иномарка в Сарове.