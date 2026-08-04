9‑летнего мальчика на велосипеде сбили насмерть в ЖК «Новая Кузнечиха»

ДТП случилось сегодня, 4 августа, около 14:39 в районе дома № 6 на улице Новокузнечихинской. 9-летний мальчик пересекал дорогу на велосипеде в неустановленном месте. В результате в него врезался автомобиль Kia под управлением 19-летней девушки. Велосипедист скончался на месте до приезда скорой помощи.