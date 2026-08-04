ДТП в центре Перми сковало дорожное движение вечером 4 августа 2026

Движение в центре Перми затруднено из-за ДТП на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Петропавловской, пишут в соцсетях.
По данным сервиса Яндекс-пробки, ситуация на дорогах Перми оценивается в 7 баллов. Движение максимально затруднено на Комсомольском проспекте, на улицах Ленина, Петропавловской, Попова, Монастырской, Куйбышева, в районе площади Гайдара.
Ранее в Прикамье 15-летняя девушка погибла, врезавшаяся на питбайке в автомобиль. А на трассе Пермь — Нытва во время движения загорелась и взорвалась фура. Грузовик полностью выгорел. Водитель успел остановиться на обочине и и покинуть транспортное средство.