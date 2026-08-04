ДТП в центре Перми сковало дорожное движение вечером 4 августа 2026

Ранее в Прикамье 15-летняя девушка погибла, врезавшаяся на питбайке в автомобиль. А на трассе Пермь — Нытва во время движения загорелась и взорвалась фура. Грузовик полностью выгорел. Водитель успел остановиться на обочине и и покинуть транспортное средство.