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В Прикамье ФСБ задержаны участники преступной схемы по сносу аварийного жилья

Преступная группа предстала перед судом.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России на территории Пермского края пресекла противоправную деятельность преступной группы. Задержанных признали причастными к присвоению денежных средств.

Злоумышленники совершили хищение средств из бюджета Березниковского округа в особо крупном размере. Участники группы действовали путем обмана и злоупотребления доверием при реализации муниципальных контрактов по сносу аварийных многоквартирных домов в Березниках.

Следственный отдел краевого УФСБ в отношении задержанных возбудил и расследовал уголовное дело по признакам присвоения денежных средств.

Приговором Березниковского городского суда подсудимых признали виновными в совершении инкриминируемого преступления с назначением наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере от 900 тыс. до 1,7 млн руб.