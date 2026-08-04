В Прикамье ФСБ задержаны участники преступной схемы по сносу аварийного жилья

Приговором Березниковского городского суда подсудимых признали виновными в совершении инкриминируемого преступления с назначением наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере от 900 тыс. до 1,7 млн руб.