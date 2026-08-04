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Дело о норовирусе в поезде до Туапсе дошло до кассации

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор официантке вагона-ресторана, признанной виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание пассажиров поезда, следовавшего в Туапсе.

Источник: Коммерсантъ

Как установили суды, в августе 2021 года сотрудница вагона-ресторана, будучи инфицированной норовирусом, продолжала разносить питание пассажирам и контактировать с другими работниками поезда. В составе поезда в детский лагерь направлялись три организованные группы несовершеннолетних в сопровождении взрослых.

В результате заболевания были зарегистрированы у 123 детей и восьми взрослых. Женщина была признана виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ. Суд назначил ей штраф в размере 600 тыс. руб., однако от наказания она была освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Осужденная и ее защитник обжаловали судебные решения, добиваясь прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления и признания права на реабилитацию. Судебная коллегия кассационного суда не нашла оснований для отмены или изменения ранее принятых решений и оставила их без изменения.

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