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В Волжском похитителю суслика пообещали скорое наказание

Новое покушение на сусликов, фигурки которых в большом количестве можно.

Новое покушение на сусликов, фигурки которых в большом количестве можно встретить в городе Волжском Волгоградской области, произошло на этот раз у редакции «Волжской правды». Происшествие зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

На записи видно, как мужчина с татуировкой на руке спокойно слом арт-объект, упаковал его в пакет, а затем ушел вместе со спутницей в магазин.

— Хулиганство — не ок. Нарушителя найдут, — заявили в администрации Волжского, которая выложила видео происшествия в своих соцсетях. — Так что готовьтесь, гражданин. Звездный час близко.

В мэрии напомнили о покаянных видео, которые ранее записывали граждане, задержанные за порчу фигурок сусликов и кражу городских арт-объектов.

Видео: администрация Волжского / МАКС.