Под Воронежем сельчанин зарезал спящего знакомого и получил 6 лет колонии

Там пояснили, что преступление было совершено в феврале 2026 года. По данным следствия, между обвиняемым и потерпевшим конфликт во время телефонного разговора. На фоне личных неприязненных отношений пьяный фигурант вооружился ножом, пришел в дом к знакомому и нанес ему удар в область грудной клетки. В этот момент потерпевший спал. От полученных травм он скончался на месте.