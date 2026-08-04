БПЛА помог выявить незаконную рубку леса в Нижегородской области

Сотрудники Семеновского лесничества обнаружили незаконную вырубку леса благодаря беспилотнику. Об этом сообщили в Минлесхозе Нижегородской области.
Незаконно заготовлено 2,428 кубометра древесины. Место нарушения определено с помощью высокоточного оборудования, принадлежность участка к лесному фонду подтверждена. Ущерб государству составил почти 48 тысяч рублей.
Предположительный нарушитель установлен, идут проверки для привлечения его к ответственности. Нижегородцев просят сообщать о нарушениях на горячую линию лесной охраны.
Ранее сообщалось, что перечни опасных растений утвердили в Нижегородской области.
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