Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА помог выявить незаконную рубку леса в Нижегородской области

Беспилотник Минлесхоза зафиксировал вырубку древесины на территории лесного фонда.

Сотрудники Семеновского лесничества обнаружили незаконную вырубку леса благодаря беспилотнику. Об этом сообщили в Минлесхозе Нижегородской области.

Незаконно заготовлено 2,428 кубометра древесины. Место нарушения определено с помощью высокоточного оборудования, принадлежность участка к лесному фонду подтверждена. Ущерб государству составил почти 48 тысяч рублей.

Предположительный нарушитель установлен, идут проверки для привлечения его к ответственности. Нижегородцев просят сообщать о нарушениях на горячую линию лесной охраны.

Ранее сообщалось, что перечни опасных растений утвердили в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше