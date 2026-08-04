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Прокуратура взяла под контроль дело о гибели подростка в «Новой Кузнечихе»

Надзорное ведомство следит за расследованием трагического ДТП, в котором ребенок погиб под колесами авто.

Прокуратура Нижегородской области взяла на особый контроль установление обстоятельств гибели подростка в результате автомобильного наезда. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в дневное время возле дома № 6 по улице Новокузнечихинской. Девушка за рулем легкового автомобиля совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего. Прокуратура контролирует принятие процессуальных решений и действия оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разыскивают сбившего двоих детей водителя.