Прокуратура взяла под контроль дело о гибели подростка в «Новой Кузнечихе»

Прокуратура Нижегородской области взяла на особый контроль установление обстоятельств гибели подростка в результате автомобильного наезда. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла в дневное время возле дома № 6 по улице Новокузнечихинской. Девушка за рулем легкового автомобиля совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. От полученных травм ребенок скончался на месте.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего. Прокуратура контролирует принятие процессуальных решений и действия оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разыскивают сбившего двоих детей водителя.